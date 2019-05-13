В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-13T07:36:41+03:00

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В Ирбите несколько семей чудом остались живы в результате обрушения стены в жилом двухэтажном доме на улице Кирова, 88 а. ЧП произошло еще 8 мая, но известно о нем стало только сейчас.

В здании, где зарегистрированы 28 человек, из которых 7 детей, буквально развалилась наружная торцевая стена квартир № 1 и 8. К счастью, обошлось без пострадавших.

Злополучный дом, построенный еще 150 лет назад, трещит по швам не первый год. Жители одной из пострадавших квартир несколько раз просили мэрию признать их жилье непригодным, но местные власти закрывали на это глаза. Тогда люди пошли в прокуратуру.

В январе 2018-го надзорное ведомство подало иск, в котором требовало признать незаконными бездействия администрации по признанию непригодной к проживанию квартиры. Суд требования удовлетворил.

Однако аварийным здание признали только спустя почти 1,5 года - в апреле 2019-го. И к моменту обрушения расселить жильцов мэрия не успела.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей компании, а также какие меры предпринимались администрацией муниципалитета по расселению жителей дома, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU