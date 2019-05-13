2019-05-13T07:36:41+03:00
Происшествия

В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома

Местные власти признали здание аварийным, но людей расселить не успели
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ирбите несколько семей чудом остались живы в результате обрушения стены в жилом двухэтажном доме на улице Кирова, 88 а. ЧП произошло еще 8 мая, но известно о нем стало только сейчас.

В здании, где зарегистрированы 28 человек, из которых 7 детей, буквально развалилась наружная торцевая стена квартир № 1 и 8. К счастью, обошлось без пострадавших.

Злополучный дом, построенный еще 150 лет назад, трещит по швам не первый год. Жители одной из пострадавших квартир несколько раз просили мэрию признать их жилье непригодным, но местные власти закрывали на это глаза. Тогда люди пошли в прокуратуру.

В январе 2018-го надзорное ведомство подало иск, в котором требовало признать незаконными бездействия администрации по признанию непригодной к проживанию квартиры. Суд требования удовлетворил.

Однако аварийным здание признали только спустя почти 1,5 года - в апреле 2019-го. И к моменту обрушения расселить жильцов мэрия не успела.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей компании, а также какие меры предпринимались администрацией муниципалитета по расселению жителей дома, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»
Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7% в апреле
На участке трассы Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение
Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города
Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями
В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми
Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек
Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары
Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени
Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС
Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом
12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
Короткое замыкание: в деревне под Ирбитом сгорели мать с двухлетней дочкой
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника