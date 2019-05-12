Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-12T16:10:03+03:00

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В соседнем регионе - Курганской области начали полыхать хвойные леса, угрожая жизни людей сразу в двух поселках Иковка и Чернавское. Пожар начался еще 5 мая, Из-за сильного ветра 10-20 метров в секунду, еще с большей силой его разжигала сухая лесная подстилка, которая распространялась везде, даже поднималась вверх к кронам сосен. Огонь становилось сложнее тушить из-за аномальной жары - температура воздуха доходил до +34°С и смолы на соснах, которая служила горючим. 8 мая пожар угрожал уже не только лесным животным, но и жителям села Иковка. Их экстренно эвакуировали. Вскоре 10 мая на помощь пришли военные ЦВО.

- Сбросили 11 мая 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области, - рассказывают в пресс-службе ЦВО. - В общей сложности за два дня работы вертолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги. Сейчас экипажи инженерных машин разграждения (ИМР) прокладывают и расширяют до 6 метров опорные минерализованные полосы по периметру пожара с юга от поселка Иковка. В настоящее время угроза для населенных пунктов отсутствует.

Площадь потушенных пожаров достигала несколько тысяч гектаров. Поэтому после обращения региональных властей командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин выделил на тушение пожаров военную технику. Действия военнослужащих отслеживают в штабе ЦВО в Екатеринбурге. Военные проводят круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU