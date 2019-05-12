Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-12T15:35:49+03:00

О чем песня и последует ли за ней альбом пока не известно

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Юная певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова, известная всем как Монеточка, уже давно не радовала своих фанатов новыми синглами. И вот на днях исполнительница объявила, что у всех желающих есть возможность услышать новую песню первыми еще до официального выхода. Лиза исполнит ее в среду на шоу «Вечерний Ургант», куда каждый может записаться в качестве зрителя, причем бесплатно. Лиза призвала своих поклонников поддержать ее.

- Москва, записывайтесь, чтобы услышать новую песню первыми! Все-все-все, собирайтесь вечером в пятницу у телевизора, - объявила Монеточка в своем официальном сообществе.

Некоторые фанаты искренне обрадовались, а кто-то с иронией заметил: «Оно живое! Монеточка из гроба вышла», ссылаясь на то, что в последний раз певица записывала песню «Не хочу ничего знать» для дебютного фильма дочери Михалкова в начале ноября 2018 года. Также под новый год Лиза представила кавер на песню группы «Альянс» «На заре». И вот теперь Лиза вновь с строю, и, возможно, не ограничится одним треком.

ИСТОЧНИК KP.RU