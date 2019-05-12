Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-12T12:44:19+03:00

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Вечером в субботу на 86-м километре автотрассы Горбуновское-Ирбит произошла авария. 40-летний житель Тюмени ехал на иномарке Renault Duster в Ирбит, но так и не доехал. Съехал на иномарке с проезжей части - машина опрокинулась, помялась, вылетели все стекла. Сам водитель получил открытую черепно-мозговую травму, сломал палец левой кисти. С места аварии его госпитализировали в Ирбитскую городскую больницу.

- По предварительным данным мужчина уснул за рулем, потерял контроль за движением автомобиля, не справился с управлением и съехал с автодороги, опрокинув машину, - рассказывают подробности в пресс-службе областного ГИБДД.

Стоит отметить, что тюменец был в трезвом состоянии и пристегнулся ремнем безопасности. И до этой аварии не был замечен в нарушении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU