В деревне под Ирбитом в пожаре сгорели мать с двухлетним ребенком

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-12T09:21:50+03:00

После того, как в сгоревшем доме нашли тела двоих людей, за дело взялись следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В деревне Ретнёво Ирбитского района в Свердловской области в ночь с 11 на 12 мая загорелся частный дом. Деревянная постройка вовсю полыхала, когда в три часа ночи на место прибыли пожарные первого пожарно-спасательного подразделения. Сотрудники МЧС справились с огнем за пятнадцать минут. Как только начали поливать водой и разбирать обломки дома, наткнулись на тела жильцов - женщины и двухгодовалого ребенка.

- В тушении пожара были задействованы три единицы пожарно-спасательной техники, семь человек, - добавили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Обстоятельства случившего выясняются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.

Также в пресс-службе МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности и дали рекомендации, как быстрее потушить огонь. ак чтобы ликвидировать пожар на начальной стадии, необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой. Не использовать неисправные или самодельные электроприборы. Для защиты электросети от перегрузки применять автоматические предохранители в электросчетчике.

ИСТОЧНИК KP.RU