2019-05-12T08:47:41+03:00
Общество

Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world

Прежде девушка уже становилась победительницей «Краса России» и «Мисс Земля»
Дарья РЯБОВА
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Уралочка покорила членов жюри своим пениемУралочка покорила членов жюри своим пениемФото: Соцсети
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21-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга - настоящая красавица. Не удивительно, что в 2016 году девушка победила в конкурсе «Краса России», и сразу же на следующий год получила титул «Мисс Земля», став символом огненной стихии. Но Лада не останавливается на достигнутом и продолжает участвовать в других конкурсах красоты, представляя Россию на международном уровне. Недавно девушка ездила в Сеул на конкурс Miss SuperTalent of the world, чтоб показать, насколько талантливы русские девушки. Лада отлично поет, в детстве она окончила вокальное отделение музыкальной школы.

Лада еще учится в Екатеринбурге, но живет в столице Фото: Соцсети

Лада еще учится в Екатеринбурге, но живет в столицеФото: Соцсети

Фото: Соцсети

- В Сеуле прекрасно! Приключение получилось чудесное! А после конкурса сразу на сессию в Екатеринбург на целый месяц, - пишет девушка в социальных сетях.

Лада Акимова - студентка екатеринбургского государственного горного университета. Девушка учится на международного менеджера, совмещая учебу с модельной карьерой. Сейчас девушка живет в Москве, участвует в fashion-шоу и путешествует по миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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