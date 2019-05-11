2019-05-11T19:46:23+03:00
Происшествия

На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину

Сейчас его ищут
Данил СВЕЧКОВ
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Никто из пассажиров автобусе не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comНикто из пассажиров автобусе не пострадал. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В половине восьмого вечера на улице Билимбаевская, рядом с домом номер 39 произошла авария с участием общественного транспорта. Водитель иномарки «Хендай Акцент», двигавшийся со стороны улицы Расточной в сторону Ангарской, не справился с управлением и врезался в автобус «Нефаз».

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Водитель «Хендая» с места ДТП скрылся. Проводятся розыскные мероприятия.

Отметим, что уехать с места аварии на своей машине он не смог бы при всем желании - ударом у иномарки буквально вырвало одно из передних колес.

Машину увезли с места происшествия на эвакуаторе. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Машину увезли с места происшествия на эвакуаторе. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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