«Толпа наркоманов запинала его»: в Первоуральске нашли тело 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-11T13:26:08+03:00

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Как сообщают очевидцы, в Первоуральске в сквере кто-то убил 15-летнего подростка, учившегося в девятом классе. По предварительной версии, группа молодых людей жестоко избила его, после чего скрылась. О случившемся знакомые мальчика написали в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети Вконтакте.

«Толпа наркоманов запинала его… Они там постоянно эти нарики сидят, а еще там нет толком освещения и ходить очень опасно»

В областном полицейском главке подтверждают, что в Первоуральске было найдено тело подростка, однако пока подробностей не сообщают.

– До получения официального медицинского заключения о причинах смерти, мы воздержимся от комментариев, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU