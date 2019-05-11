2019-05-11T10:39:20+03:00
Общество

Уральская красавица София Никитчук в компании с Джорджем Клуни отметила 50-летнюю годовщину высадки на Луну

Она приняла участие в торжественном вечере, который проходил в действующем космическом центре
Данил СВЕЧКОВ
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В 2015 году София Никитчук завоевала титул «Мисс Россия».В 2015 году София Никитчук завоевала титул «Мисс Россия».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Мисс Екатеринбург» 2014 года и по совместительству «Мисс Россия» 2015 года София Никитчук провела вечер в компании известных людей, среди которых был даже знаменитый актер Джордж Клуни. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм. Девушка приняла участие в торжественном ужине, посвященном 50-й годовщине полета космического корабля «Апполон 11», на котором земляне впервые достигли Луны.

- Спасибо за возможность быть причастной к чему-то неземному и волшебному! Ужин под настоящей ракетой Saturn-5 в действующем космическом центре в присутствии George Clooney, Amal Clooney, Charlie Duke, Thomas Stafford! Стоит ли описывать свои впечатления?! - написала София Никитчук в Инстаграм.

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София Никитчук отметила годовщину высадки людей на Луну
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ИСТОЧНИК KP.RU

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