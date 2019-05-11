Из-за ремонта путей движение трамваев по улице Победы закрыли на два дня

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-11T07:39:25+03:00

Еще три трамвайных маршрута пойдут по измененному пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге временно закрыли движение трамваев по улице Победы. Составы перестали ездить по участку от остановки «Кузнецова» до «Братьев Лукиных». Неудобство придется терпеть 11 и 12 мая.

- Движение закрывается в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Работы начались в 23:00 10 мая и продлятся до 06:00 13 мая.

Трамвайный маршрут №22 и троллейбусный №10 временно отменили. Остальные же трамваи, которые двигались по данному направлению, пойдут следующим образом:

№ 7: станция «Эльмаш» — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Машиностроителей — станция «Площадь 1-й Пятилетки»;

№ 8: станция «40 лет ВЛКСМ» — Гагарина — Ленина — Луначарского — Космонавтов — Машиностроителей — станция «Площадь 1-й Пятилетки»;

№ 24: станция «7 Ключей» — Техническая — Бебеля — Машиностроителей — станция «Машиностроителей».

ИСТОЧНИК KP.RU