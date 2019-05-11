2019-05-11T07:39:25+03:00
Общество

Из-за ремонта путей движение трамваев по улице Победы закрыли на два дня

22-й трамвай и 10-й троллейбус временно отменили
Данил СВЕЧКОВ
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Еще три трамвайных маршрута пойдут по измененному пути.Еще три трамвайных маршрута пойдут по измененному пути.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге временно закрыли движение трамваев по улице Победы. Составы перестали ездить по участку от остановки «Кузнецова» до «Братьев Лукиных». Неудобство придется терпеть 11 и 12 мая.

- Движение закрывается в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича, - сообщают в администрации Екатеринбурга. - Работы начались в 23:00 10 мая и продлятся до 06:00 13 мая.

Трамвайный маршрут №22 и троллейбусный №10 временно отменили. Остальные же трамваи, которые двигались по данному направлению, пойдут следующим образом:

№ 7: станция «Эльмаш» — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Машиностроителей — станция «Площадь 1-й Пятилетки»;

№ 8: станция «40 лет ВЛКСМ» — ГагаринаЛенинаЛуначарского — Космонавтов — Машиностроителей — станция «Площадь 1-й Пятилетки»;

№ 24: станция «7 Ключей» — Техническая — Бебеля — Машиностроителей — станция «Машиностроителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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