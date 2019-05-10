Экспортный и инвестиционный потенциал Среднего Урала будет презентован на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-10T11:02:20+03:00

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Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в составе официальной и деловой миссии Уральского федерального округа под началом полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова с 10 по 13 мая примет участие в работе IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в китайском городе Сиане.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, основной акцент участия региона в мероприятиях будет сделан на перспективных направлениях сотрудничества Свердловской области и Китая в инновационных сферах, продвижении уральских экспортных товаров и услуг на китайский рынок, привлечении инвестиций. В павильонах ЭКСПО будет организован единый стенд регионов Уральского федерального округа.

-Одна из основных задач поездки находится в плоскости реализации национальной стратегии и регионального проекта по продвижению экспорта отечественных услуг, в том числе медицинских и образовательных. Интерес Китая к этой теме очень высок, мы постоянно фиксируем его в ходе визитов китайских специалистов на площадки наших клиник и вузов. В Сиане представляется возможность поработать точечно, поскольку участники поездки хорошо понимают запрос китайской стороны и уже сформировали пакет конкретных предложений, – рассказал министр.

Известно также, что свердловская делегация примет участие в ряде официальных встреч, работе двух круглых столов: на первом будут обсуждать вопросы сотрудничества в здравоохранении, на втором – перспективы российско-китайского партнерства в сфере сельского хозяйства, а также в образовательном форуме высших учебных заведений России и Китая.

По итогам 2018 года двусторонний товарооборот Свердловской области и Китая вырос на 60%, составив 2,1 миллиарда долларов. Это первое место среди стран-торговых партнеров региона с долей в 16% от общего объема товарооборота. Экспорт вырос в два раза, импорт увеличился на 22%.

ИСТОЧНИК KP.RU