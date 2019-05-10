Штаб ЦВО в Екатеринбурге подключился к мониторингу пожаров на Урале
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области. Такое решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению врио губернатора региона.
- Огонь уже уничтожил несколько тысяч гектаров, пожары могут приблизиться к населенным пунктам Кетовского муниципального района с населением более 10 тысяч жителей. Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ЦВО.
Действия экипажей вертолетов координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU