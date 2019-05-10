2019-05-10T10:26:36+03:00
Происшествия

Штаб ЦВО в Екатеринбурге подключился к мониторингу пожаров на Урале

Сейчас армейская авиация задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области
Олег Галимов
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Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8
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Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области. Такое решение было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению врио губернатора региона.

- Огонь уже уничтожил несколько тысяч гектаров, пожары могут приблизиться к населенным пунктам Кетовского муниципального района с населением более 10 тысяч жителей. Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ЦВО.

Действия экипажей вертолетов координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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