Молодежка «Урала» сыграла вничью с «Оренбургом»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-10T09:47:24+03:00

Наша команда открыла счет в середине первого тайма благодаря красивому удару Сергея Кротова

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Футболисты молодежного состава «Урала» сыграли вничью с оппонентами из ФК «Оренбург». По традиции молодежка провела матч перед игрой основных составов.

Наша команда открыла счет в середине первого тайма благодаря красивому удару Сергея Кротова. Однако через несколько минут хозяева поля сравняли счет. В итоге счет 1-1 продержался на табло до финального свистка.

Теперь молодежка «Урала» занимает 14-е место из 16 в первенстве. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Отметим, что лидеры основы «Урала» поддерживали своих юных коллег с трибун. Встреча основы намечена на 13:30 по уральскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU