В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-10T08:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером напротив дома на Демьяна Бедного, 22 водитель Chevrolet сбил мотоциклиста. У пострадавшего байкера сломаны обе ноги и сотрясение головного мозга, мужчину доставили в ГКБ № 24. По имеющейся информации, при обгоне легковушка подрезала мотоциклиста.

В отделении пропаганды ГИБДД отметили, что на место ДТП выезжали сотрудники полиции, МЧС и бригада реанимации. Напомним, что мотосезон на Урале уже открыт, но в этом году он ознаменовался смертельной аварией у железнодорожного вокзала, в которой погиб байкер из свердловской глубинки.

ИСТОЧНИК KP.RU