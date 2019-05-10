В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил мотоциклиста
У байкера сломаны обе ноги
Место аварии. Фото: Google maps
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Минувшим вечером напротив дома на Демьяна Бедного, 22 водитель Chevrolet сбил мотоциклиста. У пострадавшего байкера сломаны обе ноги и сотрясение головного мозга, мужчину доставили в ГКБ № 24. По имеющейся информации, при обгоне легковушка подрезала мотоциклиста.
В отделении пропаганды ГИБДД отметили, что на место ДТП выезжали сотрудники полиции, МЧС и бригада реанимации. Напомним, что мотосезон на Урале уже открыт, но в этом году он ознаменовался смертельной аварией у железнодорожного вокзала, в которой погиб байкер из свердловской глубинки.
ИСТОЧНИК KP.RU