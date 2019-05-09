2019-05-09T11:55:45+03:00
Политика

В мэрии Екатеринбурга ликвидируют важный департамент

Вместо него появится новая структура
Лев ИСТОМИН
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Глава Екатеринбурга перестраивает структуру администрации городаГлава Екатеринбурга перестраивает структуру администрации городаФото: Галина Соловьева
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в Гордуму документ, подразумевающий изменение структуры администрации города. В проекте указано, что в ближайшее время будет ликвидирована должность заместителя главы по внутренней политике. Ранее ее занимал известный политолог Анатолий Гагарин, который весной уволился из мэрии.

Вместо департамента внутренней политики Высокинский предложил создать департамент общественных связей, которую возглавит заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью. Кроме этого, в мэрии появится должность руководителя аппарата.

Поправки депутаты рассмотрят и утвердят уже в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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