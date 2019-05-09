В мэрии Екатеринбурга ликвидируют важный департамент

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-09T11:55:45+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в Гордуму документ, подразумевающий изменение структуры администрации города. В проекте указано, что в ближайшее время будет ликвидирована должность заместителя главы по внутренней политике. Ранее ее занимал известный политолог Анатолий Гагарин, который весной уволился из мэрии.

Вместо департамента внутренней политики Высокинский предложил создать департамент общественных связей, которую возглавит заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью. Кроме этого, в мэрии появится должность руководителя аппарата.

Поправки депутаты рассмотрят и утвердят уже в мае этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU