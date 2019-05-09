2019-05-09T09:49:47+03:00
Общество

В праздники Екатеринбургу пообещали грозу и жару

С утра 9 мая в городе пасмурно и накрапывает дождь
Лев ИСТОМИН
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Горожанам лучше брать с собой зонтыГорожанам лучше брать с собой зонтыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в праздничные дни с 9 по 13 мая синоптики прогнозируют грозу, которая пройдет в День Победы, а также дожди и жару.

9 мая с утра в уральской столице идет небольшой дождь, столбики термометров поднялись до отметки в +22 градуса. Максимальная температура сегодня составит +24 градуса. В городе будет пасмурно, ближе к вечеру возможна гроза.

Завтра, 10 мая, в городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем ожидается до +23 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-8 метров в секунду.

В субботу, 11 мая, будет чуть теплее, +26 градусов, солнечно, без осадков. Такая же погода сохранится и 12 мая.

Напомним, что 7 мая в городе был побит температурный рекорд, который был установлен 23 года назад. В Екатеринбурге воздух прогрелся почти до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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