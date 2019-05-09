2019-05-09T09:24:47+03:00
Общество

Екатеринбург отмечает День Победы

Главные торжества проходят с 10 часов утра в центре города
Лев ИСТОМИН
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Военные на главной площади ЕкатеринбургаВоенные на главной площади ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург отмечает День Победы. В 9 часов утра в центре уже собрались военные, была подготовлена техника, а на трибунах на Площади 1905 года усадили ветеранов Великой Отечественной войны.

Рядом, у памятника Ленину собрались vip-персоны Свердловской области – губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий, председатель Городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.

В 10 часов начался Парад Победы: по главной площади города прошли образцы новейшей российской военной техники, а в 11 часов от Храма на Крови стартовала акция «Бессмертный полк».

Участники акции "Бессмертный полк". Фото: Маргарита Махонина

Участники акции "Бессмертный полк". Фото: Маргарита Махонина

Также до 13 часов на улице Пушкина проходит выставка ретро-автомобилей и военной техники, а в 19 часов в Историческом сквере начнется праздничный концерт с участием Олега Газманова, Сергея Безрукова и Сергея Трофимова.

Завершится День Победы в Екатеринбурге в 22:30 праздничным салютом на набережной Городского пруда.

Корреспонденты «Комсомолки» с 9 часов ведут прямую трансляцию с праздничных мероприятий. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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