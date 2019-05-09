Екатеринбург отмечает День Победы
Екатеринбург отмечает День Победы. В 9 часов утра в центре уже собрались военные, была подготовлена техника, а на трибунах на Площади 1905 года усадили ветеранов Великой Отечественной войны.
Рядом, у памятника Ленину собрались vip-персоны Свердловской области – губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий, председатель Городской думы Екатеринбурга Игорь Володин.
В 10 часов начался Парад Победы: по главной площади города прошли образцы новейшей российской военной техники, а в 11 часов от Храма на Крови стартовала акция «Бессмертный полк».
Участники акции "Бессмертный полк". Фото: Маргарита Махонина
Также до 13 часов на улице Пушкина проходит выставка ретро-автомобилей и военной техники, а в 19 часов в Историческом сквере начнется праздничный концерт с участием Олега Газманова, Сергея Безрукова и Сергея Трофимова.
Завершится День Победы в Екатеринбурге в 22:30 праздничным салютом на набережной Городского пруда.
Корреспонденты «Комсомолки» с 9 часов ведут прямую трансляцию с праздничных мероприятий. Присоединяйтесь!
ИСТОЧНИК KP.RU