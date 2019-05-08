Суд по делу о банкротстве барда Новикова перенесли на конец мая
Заседание свердловского Арбитражного суда по иску мэрии Екатеринбурга к барду Александру Новикову перенесли с 8 на 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба арбитража.
Речь идет о деле по банкротству Новикову из-за долга перед городской администрацией в 1,37 миллиона рублей. Эти деньги певец и творческий руководитель Театра эстрады задолжал за аренду участка возле дома №38 по улице Малышева.
Сам же Новиков не считает, что должен отдавать эту сумму. Так как дом жилой, то за участок рядом с ним платить не стоит, считает эстрадный исполнитель.
Отметим, что три года назад мэрия уже подавала подобный иск в отношении Александра Новикова, после чего тот оплатил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU