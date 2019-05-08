2019-05-08T16:47:15+03:00
Общество

Суд по делу о банкротстве барда Новикова перенесли на конец мая

Мэрия Екатеринбурга требует с певца больше миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
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Новиков не считает нужным платить за участок рядом с арендуемым помещениемНовиков не считает нужным платить за участок рядом с арендуемым помещениемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заседание свердловского Арбитражного суда по иску мэрии Екатеринбурга к барду Александру Новикову перенесли с 8 на 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба арбитража.

Речь идет о деле по банкротству Новикову из-за долга перед городской администрацией в 1,37 миллиона рублей. Эти деньги певец и творческий руководитель Театра эстрады задолжал за аренду участка возле дома №38 по улице Малышева.

Сам же Новиков не считает, что должен отдавать эту сумму. Так как дом жилой, то за участок рядом с ним платить не стоит, считает эстрадный исполнитель.

Отметим, что три года назад мэрия уже подавала подобный иск в отношении Александра Новикова, после чего тот оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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