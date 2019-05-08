Уральцы стали реже травиться алкоголем
Жители Свердловской области стали реже травиться спиртными напитками. Такой вывод сделали уральские медики по итогам первого квартала 2019 года.
Количество людей, случайно отравившихся алкоголем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось на 52,8%. Тех, кто погиб от острых ишемических заболеваний за исключением инфаркта миокарда, снизилось на 48,8%. От бронхита умерло на 45,5% меньше свердловчан, а от инфаркта миокарда – на 22,5%.
Также снизилась смертность от прочих заболеваний. Так, от хронических заболеваний дыхательных органов скончалось на 17,9% меньше людей, в ДТП погибло на 11,8% меньше свердловчан.
Меньше стали умирать от новообразований, пневмонии, болезней органов пищеварения и мочеполовой системы.
ИСТОЧНИК KP.RU