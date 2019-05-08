2019-05-08T13:13:54+03:00
На здоровье

Уральцы стали реже травиться алкоголем

Медики подвели итоги за первый квартал 2019 года
Лев ИСТОМИН
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Люди стали меньше болеть и умиратьЛюди стали меньше болеть и умиратьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области стали реже травиться спиртными напитками. Такой вывод сделали уральские медики по итогам первого квартала 2019 года.

Количество людей, случайно отравившихся алкоголем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось на 52,8%. Тех, кто погиб от острых ишемических заболеваний за исключением инфаркта миокарда, снизилось на 48,8%. От бронхита умерло на 45,5% меньше свердловчан, а от инфаркта миокарда – на 22,5%.

Также снизилась смертность от прочих заболеваний. Так, от хронических заболеваний дыхательных органов скончалось на 17,9% меньше людей, в ДТП погибло на 11,8% меньше свердловчан.

Меньше стали умирать от новообразований, пневмонии, болезней органов пищеварения и мочеполовой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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