Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы проходят на Свердловской магистрали

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-08T11:46:27+03:00

9 мая на всех вокзалах СвЖД по громкоговорящей связи будут транслировать поздравления с праздником Великой Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Свердловской железной дороге проходят мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника во всех регионах СвЖД чествуют участников войны и тружеников тыла. Возле мемориалов и памятников воинам-железнодорожникам проходят торжественные собрания и митинги.

8-9 мая на крупных вокзалах (Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нижний Тагил, Нижневартовск) будут звучать песни военных лет, в залах ожидания и у билетных касс всем пассажирам будут вручать символ Победы – георгиевскую ленточку, ветеранам – красные гвоздики.

В Екатеринбурге 8 мая на площади у ДК Железнодорожников пройдет митинг и праздничный концерт, ветеранов угостят солдатской кашей из полевой кухни. 9 мая торжественный митинг с возложением цветов состоится у памятника-барельефа «Железные дороги в истории России».

В Пермском регионе железнодорожники организовали историческую реконструкцию «Встреча поезда Победы». С 6 по 13 мая по территории Прикамья курсирует ретро-состав из паровоза, санитарного вагона (в войну в нем прямо в пути оперировали раненых) и вагонов-теплушек. Мероприятие воссоздает атмосферу 1945 года, когда на вокзалах с улыбками и цветами встречали эшелоны, возвращающиеся с войны. 9 мая поезд Победы сделает остановку в Перми.

Праздничная экспозиция «Поезд Победы» будет встречать 9 мая посетителей Свердловской детской железной дороги в Екатеринбурге: на перроне станции Екатеринбург-Детский все желающие смогут сделать фотографию на фоне ретро-состава с празднично украшенным паровозом. В течение дня для детей будут организованы тематические программы и мастер-классы, будет звучать живая музыка. В кафе на вокзале малой магистрали пассажирам предложат традиционную солдатскую кашу.

9 мая на всех вокзалах СвЖД по громкоговорящей связи будут транслировать поздравления с праздником Великой Победы. В 12:00 по московскому времени локомотивы подадут звуковой сигнал – «Гудок памяти».

В День Победы во всех регионах СвЖД железнодорожники по традиции примут участие в акции «Бессмертный полк». Организованными колоннами в рамках общегородских шествий они пройдут с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU