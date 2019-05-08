2019-05-08T11:20:33+03:00
Общество

В Серове накануне 9 Мая в гости к второклашкам пришла Ума Турман

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Серовский»Фото: МО МВД России «Серовский»
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В преддверии 9 Мая серовские полицейские побывали на правовом уроке у второклашек школы поселка Энергетиков.

40 девчонок и мальчишек повторили свои права и обязанности, вместе с педагогами рассмотрели «Концепцию по правам ребенка» с картинками и стишками-загадками.

Ребята узнали, с какого возраста они могут быть привлечены к ответственности, о последствиях административных и уголовных наказаний, разобрали конкретные ситуации.

Фото: МО МВД России «Серовский»

Фото: МО МВД России «Серовский»

Далее ребят ждал сюрприз. Поскольку необычное занятие состоялось накануне 9 Мая, организаторы привезли с собой четвероногую помощницу - служебно-розыскную собаку - овчарку по кличке «Ума Турман».

- В годы войны под свист пуль собаки переносили в окопы боеприпасы и продовольствие, принимали участие в боях и разминировании местностей, в упряжках перевозили раненных, как камикадзе, бросались под вражеские танки, бронетранспортеры и поезда, - рассказали полицейские. - Многие из выживших четвероногих бойцов были удостоены высоких наград. В наши дни собаки продолжают нести службу, охраняя границы страны – это пограничные собаки, в полиции работают служебно-розыскные собаки.

Фото: МО МВД России «Серовский»

Фото: МО МВД России «Серовский»

Трехлетняя Ума Турман специализируется на охране общественного порядка и не раз выводила коллег-людей на след злоумышленника.

Кульминацией стала демонстрация умений и навыков собаки. Для начала Ума показала курс послушания, выполняя команды вроде «Ползи!» и «Домик!». Затем овчарка показала хват на тот случай, если придется пресечь действия злоумышленника, а в завершении из представленного ряда кроссовок, по запаху нашла пару, принадлежащую конкретному школьнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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