В Серове накануне 9 Мая в гости к второклашкам пришла Ума Турман
В преддверии 9 Мая серовские полицейские побывали на правовом уроке у второклашек школы поселка Энергетиков.
40 девчонок и мальчишек повторили свои права и обязанности, вместе с педагогами рассмотрели «Концепцию по правам ребенка» с картинками и стишками-загадками.
Ребята узнали, с какого возраста они могут быть привлечены к ответственности, о последствиях административных и уголовных наказаний, разобрали конкретные ситуации.
Фото: МО МВД России «Серовский»
Далее ребят ждал сюрприз. Поскольку необычное занятие состоялось накануне 9 Мая, организаторы привезли с собой четвероногую помощницу - служебно-розыскную собаку - овчарку по кличке «Ума Турман».
- В годы войны под свист пуль собаки переносили в окопы боеприпасы и продовольствие, принимали участие в боях и разминировании местностей, в упряжках перевозили раненных, как камикадзе, бросались под вражеские танки, бронетранспортеры и поезда, - рассказали полицейские. - Многие из выживших четвероногих бойцов были удостоены высоких наград. В наши дни собаки продолжают нести службу, охраняя границы страны – это пограничные собаки, в полиции работают служебно-розыскные собаки.
Фото: МО МВД России «Серовский»
Трехлетняя Ума Турман специализируется на охране общественного порядка и не раз выводила коллег-людей на след злоумышленника.
Кульминацией стала демонстрация умений и навыков собаки. Для начала Ума показала курс послушания, выполняя команды вроде «Ползи!» и «Домик!». Затем овчарка показала хват на тот случай, если придется пресечь действия злоумышленника, а в завершении из представленного ряда кроссовок, по запаху нашла пару, принадлежащую конкретному школьнику.
ИСТОЧНИК KP.RU