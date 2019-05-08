«Чо началось то опять?!»: в Екатеринбурге эвакуируют торговые и бизнес-центры

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-08T09:32:37+03:00

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Уральскую столицу сегодня захлестнула очередная волна эвакуаций. Практически одновременно попросили выйти на улицу посетителей торгово-развлекательных центров «Палладиум», «Карнавал», «Фан-Фан», «Академический», «Глобус», «Кит», «Омега», «Свердловск», «Таганский ряд», а также делового центра на Шейнкмана, 9, и института «Уралмашзавод».

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

На улицу все посетители вышли без паники, но с явным недовольством. Из-за частых в последнее время эвакуаций люди перестали их воспринимать, как что-то представляющее опасность и угрозу. В большей степени их волнуют отмененные личные планы.

- Чо началось то опять!? Не перекусить, не в кино сходить, а деньги уже отданы, - негодуют посетители.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Предположительно, причиной эвакуации стали сообщения о минировании зданий. В областном полицейском главке прокомментировать ситуацию обещали после завершения всех проверок.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU