2019-05-08T08:52:08+03:00
Общество

Свердловские энергетики из-за паводка увеличат сброс на Верхотурской ГЭС

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» заблаговременно приняли необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций на Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС.

В связи со вскрытием реки Тура в Верхотурском округе введен режим повышенной готовности. В последние семь дней в водохранилище интенсивно поступает талая вода, её уровень приблизился к гребню плотины Верхотурской ГЭС.

- Водосброс на станции увеличен до 44 кубометров в секунду. Турбины включены в режим максимальной мощности. На Нижнетуринском водохранилище сброс воды увеличен в четыре раза до 74,5 кубометров в секунду. На энергопредприятии ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки, - рассказали в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».

На всякий случай сформированы группы оперативного реагирования и аварийные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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