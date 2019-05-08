Свердловские энергетики из-за паводка увеличат сброс на Верхотурской ГЭС
Энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» заблаговременно приняли необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций на Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС.
В связи со вскрытием реки Тура в Верхотурском округе введен режим повышенной готовности. В последние семь дней в водохранилище интенсивно поступает талая вода, её уровень приблизился к гребню плотины Верхотурской ГЭС.
- Водосброс на станции увеличен до 44 кубометров в секунду. Турбины включены в режим максимальной мощности. На Нижнетуринском водохранилище сброс воды увеличен в четыре раза до 74,5 кубометров в секунду. На энергопредприятии ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки, - рассказали в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».
На всякий случай сформированы группы оперативного реагирования и аварийные бригады.
ИСТОЧНИК KP.RU