В мае и июне перекроют улицу Комсомольскую из-за ремонта в УрФУ
Около университета пройдет работы на теплосетях
Перекрывать дорогу будут четыре раза на разных участкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей УрФУ перекроют движение по улице Комсомольской. Сделают это в два этапа: в мае и июне 2019 года.
- С 11 по 12 мая начнутся работы на участке от дома №9 по переулку Фонвизина до дома № 61 на Комсомольской. А с 18 по 19 мая перекроются дорогу от Малышева, 144 до Комсомольской, 59, - предупредили в администрации Екатеринбурга. – С1 по 2 июня закроют участок между 127 домом на Малышева до 51 – на Комсомольской. С 8 по 9 июня – от 47 дома до 56 по улице Комсомольской.
Также в мэрии попросили горожан быть бдительными и заранее планировать дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU