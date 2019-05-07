2019-05-07T17:00:35+03:00
Политика

«Готов поклясться»: Антон Шипулин пообещал, что не будет «пилить деньги» в Госдуме

Прославленный спортсмен разоткровенничался в интервью на YouTube-канале
Лев ИСТОМИН
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Шипулину будет несложно разобраться в вопросах спортаШипулину будет несложно разобраться в вопросах спортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный уральский биатлонист и кандидат в депутаты Госдумы от Серовского городского округа Свердловской области рассказал, зачем ему нужна политика и что он намерен делать в нижней палате российского парламента. Об этом спортсмен поговорил во время интервью на YouTube-канале Commandos с журналисткой Марией Командной.

По словам Шипулина, депутат в Госдуме выступает неким «решалой», который должен уметь договариваться и быть посредником между властью, бизнесом и народом.

- У меня большой опыт в коммуникациях. С политиками я давно общаюсь. В этом плане мне будет достаточно легко выпрашивать какие-то вещи, - говорит Антон Шипулин.

Также депутат «готов поклясться», что идет в Госдуму не для того, чтобы «пилить бюджет», а решать в комитете по спорту проблему с допингом.

- Мы сами виноваты в том, что выбираем таких депутатов. Но речь идет об одном, о двух, а в Госдуме сидит 450 человек, - говорит биатлонист. – В семье не без урода.

Напомним, что о завершении своей спортивной карьеры Шипулин заявил в конце прошлого года. Уже в марте он официально объявил о готовности побороться за кресло депутата Госдумы. Его поддержали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

До избрания через пару недель Шипулин примет участие в праймериз партии большинства, после чего начнет полноценную избирательную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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