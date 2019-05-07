Во время банкротства «Коксохиммонтаж-Тагил» арбитражный управляющий вымогал деньги у арендатора

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-07T16:51:36+03:00

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В Екатеринбурге к пяти годам исправительной колонии приговорили бывшего конкурсного управляющего «Коксохиммонтаж-Тагил» Павла Садыкова. Верх-Исетский районный суд города признал его виновным в незаконном получении денег, сопряженном с вымогательством.

– В период с 27 марта по 8 мая 2018 года Садыков, управлявший обанкротившимся предприятием, неоднократно требовал от предпринимателя, который арендовал у «Коксохиммонтаж-Тагил» помещение, коммерческий подкуп в размере 500 тысяч рублей, – рассказали в прокуратуре Свердловской области. – В противном случае угрожал препятствовать сделке по покупке арендуемых помещений и оспаривать торги.

За сотрудничество Садыков обещал помочь арендатору получить контракт, в том числе, мешая конкурентам предпринимателя. Однако пострадавший предпочел обратиться в УФСБ региона.

– В мае он, в рамках «оперативного эксперимента», перед Садыкову 75 тысяч рублей в качестве части коммерческого подкупа. После этого вымогателя задержали сотрудники УФСБ. Деньги нашли в подстаканнике между передними сидения автомобиля, – добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU