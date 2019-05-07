Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 0,2 % в апреле

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-07T14:52:47+03:00

Погрузка за январь–апрель 2019 года, по оперативным данным, составила 46,3 млн тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в апреле 2019 года составила 11,9 млн тонн, что на 0,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,9 % и составил 17,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 0,9 % и составил 22,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - апрель 2019 года, по оперативным данным, составила 46,3 млн тонн, что на 1,2 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. За четыре месяца на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 14 млн тонн (-1,5 % к январю - апрелю 2018 года);

- строительных грузов - 6,7 млн тонн (+1,3 %);

- черных металлов - 3,6 млн тонн (+7,9 %);

- лома черных металлов - 728,4 тыс. тонн (+0,3 %);

- руды железной и марганцевой - 4,1 млн тонн (+3,6 %);

- химических и минеральных удобрений - 5 млн тонн (-0,1 %);

- промышленного сырья и формовочных материалов - 4 млн тонн (+4,6 %);

- цемента - 953 тыс. тонн (+7,2 %);

- лесных грузов - 922,2 тыс. тонн (-3,7 %);

- руды цветной и серного сырья - 2 млн тонн (-5,3 %);

- химикатов и соды - 1,6 млн тонн (-2,6 %);

- кокса - 799,3 тыс. тонн (+11,3 %).

Грузооборот с начала 2019 года составил 68,8 млрд тарифных тонно-км (+1 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 89,1 млрд тонно-км (+0,8 %).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в апреле 2019 года составила 107,1 млн тонн, что на 1,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7 % и составил 223,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,2 % и составил 284,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - апрель 2019 года составила 425,8 млн тонн, что на 0,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 875,9 млрд тарифных тонно-км (+2,7 %), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1116,7 млрд тонно-км (+2,7 %).

ИСТОЧНИК KP.RU