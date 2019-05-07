На Урале пять человек госпитализировали с энцефалитом и бореллиозом

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-07T14:21:16+03:00

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Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области набирает обороты. На сегодняшний день от укусов насекомых пострадали 2632 человека.

Случаи присасывания зарегистрированы в 60 муниципалитетах, наибольшее число в Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Талице, Березовском, Первоуральске, Асбесте, Сысерти и Екатеринбурге.

С подозрением на «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы два ребенка 7 и 9 лет. Также с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницу попали трое взрослых.

- Лицам, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищенности от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряженность постпрививочного иммунитета. По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях, - рассказали в пресс-службе свердловского Управления Роспотребнадзора.

Исследовать насекомого на наличие опасной инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Он будет работать 10 и 12 мая с 8.30 до 16.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Гагарина, 49.

ИСТОЧНИК KP.RU