Губернатор рассказал Генпрокурору Юрию Чайке, как на Урале собирают мусор
Генеральный прокурор Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание, посвященное стартовавшей в стране мусорной реформе. На мероприятие приехали представители разных регионов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал Юрию Чайке о том, как проводится реформа в регионе.
- Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона. Мы взяли хороший темп работы, все запланированные преобразования идут без серьезных сбоев и отставаний, – рассказал глава региона.
Губернатор Свердловской области рассказал о ходе реформы в регионе. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
По словам Генпрокурора, в субъектах федерации нужно принимать дополнительные меры, чтобы устранить недочеты в работе с мусором. А первый заместитель Юрия Чайки Александр Буксман сделал акцент на том, что борьба с мусором стала, по сути, национальной задачей.
- Рост потребления товаров при отсутствии адекватной системы сортировки и переработки отходов закономерно привел к их накоплению в масштабах, сопоставимых с бедствием, - заявил он.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что до 2025 года в Свердловской области построят 12 мусоросортировочных комплексов, а двумя годами ранее регион перейдет на раздельную систему сбора мусора.
Одним из самых болезненных вопросов остается размеры тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Также важно продолжать разъяснительную работу с уральцами по новым правилам обращения с отходами.
ИСТОЧНИК KP.RU