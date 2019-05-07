Губернатор рассказал Генпрокурору Юрию Чайке, как на Урале собирают мусор

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-07T12:43:46+03:00

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Генеральный прокурор Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание, посвященное стартовавшей в стране мусорной реформе. На мероприятие приехали представители разных регионов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал Юрию Чайке о том, как проводится реформа в регионе.

- Это процесс сложный и многоплановый: с чистого листа предстоит не только создать фактически новую отрасль, но и сформировать новое сознание, новую модель поведения буквально у каждого жителя региона. Мы взяли хороший темп работы, все запланированные преобразования идут без серьезных сбоев и отставаний, – рассказал глава региона.

Губернатор Свердловской области рассказал о ходе реформы в регионе. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Генпрокурора, в субъектах федерации нужно принимать дополнительные меры, чтобы устранить недочеты в работе с мусором. А первый заместитель Юрия Чайки Александр Буксман сделал акцент на том, что борьба с мусором стала, по сути, национальной задачей.

- Рост потребления товаров при отсутствии адекватной системы сортировки и переработки отходов закономерно привел к их накоплению в масштабах, сопоставимых с бедствием, - заявил он.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что до 2025 года в Свердловской области построят 12 мусоросортировочных комплексов, а двумя годами ранее регион перейдет на раздельную систему сбора мусора.

Одним из самых болезненных вопросов остается размеры тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Также важно продолжать разъяснительную работу с уральцами по новым правилам обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU