В сквере за Оперным театром Екатеринбурга разрушили ограду и повредили статуи львов
Жители Екатеринбурга обнаружили разрушенную ограду в сквере за оперным театром. Фотографиями с места горожане поделились в социальных сетях.
В администрации не смогли прокомментировать, является ли ограда исторической Фото: взято с личной страницы Александра Черноскутова в соцсети «ВКонтакте»
– Может кто-нибудь объяснить, по какой причине разрушено историческое ограждение в сквере за Оперным театром, где находятся каменные львы? Кто дал разрешение на этот акт вандализма? – пишет один из возмутившихся – Александр Черноскутов. – Мало было того, что парк был перекопан как в войну траншеями под электрокабели, какой-то больной на голову проектировщик навтыкал в землю метровые фонари с плафонами из обычного стекла, которые, естественно, почти половину уже перебили и разукрасили наркоманскими вензелями.
Жителей давно возмущает то, как реконструируют сквер Фото: взято с личной страницы Александра Черноскутова в соцсети «ВКонтакте»
В пресс-службе мэрии «КП»-Екатеринбург сообщили, что снесенные объекты планируют восстановить.
– То, что там стояло, в том числе, львы, уже начало разрушаться, – подчеркнул сотрудник информационно-аналитического департамента администрации Дмитрий Егоркин. – Во время реконструкции в сквере поставят новые аналогичные статуи и ограду.
ИСТОЧНИК KP.RU