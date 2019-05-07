В сквере за Оперным театром Екатеринбурга разрушили ограду и повредили статуи львов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-07T12:37:17+03:00

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Жители Екатеринбурга обнаружили разрушенную ограду в сквере за оперным театром. Фотографиями с места горожане поделились в социальных сетях.

В администрации не смогли прокомментировать, является ли ограда исторической Фото: взято с личной страницы Александра Черноскутова в соцсети «ВКонтакте»

– Может кто-нибудь объяснить, по какой причине разрушено историческое ограждение в сквере за Оперным театром, где находятся каменные львы? Кто дал разрешение на этот акт вандализма? – пишет один из возмутившихся – Александр Черноскутов. – Мало было того, что парк был перекопан как в войну траншеями под электрокабели, какой-то больной на голову проектировщик навтыкал в землю метровые фонари с плафонами из обычного стекла, которые, естественно, почти половину уже перебили и разукрасили наркоманскими вензелями.

Жителей давно возмущает то, как реконструируют сквер Фото: взято с личной страницы Александра Черноскутова в соцсети «ВКонтакте»

В пресс-службе мэрии «КП»-Екатеринбург сообщили, что снесенные объекты планируют восстановить.

– То, что там стояло, в том числе, львы, уже начало разрушаться, – подчеркнул сотрудник информационно-аналитического департамента администрации Дмитрий Егоркин. – Во время реконструкции в сквере поставят новые аналогичные статуи и ограду.

ИСТОЧНИК KP.RU