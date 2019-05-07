В Екатеринбурге на неделю закроют движение по улице Чернышевского
Ограничения введут с 13 по 20 мая
Изменить размер текста:
В центре Екатеринбурга временно ограничат движение по улице Чернышевского. С 13 по 20 мая проехать нельзя будет в районе дома № 7.
Акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» будет проводить здесь работы по устройству наружных сетей дренажа.
- Движение транспорта будет организовано по улицам 8 Марта, Малышева, Добролюбова, Радищева, - отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU