2019-05-07T08:42:55+03:00
Общество

Сегодня на СвЖД определят четырехмиллионного пассажира «Ласточки»

Он отправится из Екатеринбурга в Талицу
Лев ИСТОМИН
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Скоростной электропоезд курсирует в Свердловской области с ноября 2015 годаСкоростной электропоезд курсирует в Свердловской области с ноября 2015 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 7 мая, в Свердловской области определят четырехмиллионного пассажира скоростного электропоезда «Ласточка», который курсирует в регионе по нескольким ключевым направлениям. По прогнозам специалистов СвЖД, пассажир отправится рейсом из Екатеринбурга в Талицу.

Пассажира определят с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией, которая фиксирует каждый билет, проданный в кассах «Свердловской пригородной компании», а также в терминалах самообслуживания, на кассе перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Отметим, что в Свердловской области постепенно растет сеть маршрутов, по которым курсируют скоростные пригородные поезда. Сейчас они связывают Екатеринбург с Нижним Тагилом, Кушвой, Шалей, Кузино и Талицей. В праздничные майские выходные скоростная электричка будет курсировать до Верхотурья и Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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