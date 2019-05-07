Сегодня на СвЖД определят четырехмиллионного пассажира «Ласточки»
Во вторник, 7 мая, в Свердловской области определят четырехмиллионного пассажира скоростного электропоезда «Ласточка», который курсирует в регионе по нескольким ключевым направлениям. По прогнозам специалистов СвЖД, пассажир отправится рейсом из Екатеринбурга в Талицу.
Пассажира определят с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией, которая фиксирует каждый билет, проданный в кассах «Свердловской пригородной компании», а также в терминалах самообслуживания, на кассе перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».
Отметим, что в Свердловской области постепенно растет сеть маршрутов, по которым курсируют скоростные пригородные поезда. Сейчас они связывают Екатеринбург с Нижним Тагилом, Кушвой, Шалей, Кузино и Талицей. В праздничные майские выходные скоростная электричка будет курсировать до Верхотурья и Серова.
ИСТОЧНИК KP.RU