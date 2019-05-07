2019-05-07T08:41:48+03:00
Общество

Бизнес-вумен из Екатеринбурга за штрафы и долги лишилась Гелендвагена

Женщина не выплатила более миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Жительница Екатеринбурга в одночасье лишилась дорогой иномарки. Судебные приставы Октябрьского районного отдела арестовали у женщины автомобиль Мерседес Бенц G500 за долги перед юрлицом и неоплаченные штрафы.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- Женщина задолжала ООО сумму поставленного, но неоплаченного товара порядка миллиона рублей. Рассчитываться с долгами не торопилась, в связи с чем было обращено взыскание на ее имущество - немецкий внедорожник. Кроме того, у автолюбительницы имеются 42 неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму более 60 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Гелендваген эвакуировали на спецстоянку для дальнейшей оценки и реализации. Вырученные средства будут распределены между взыскателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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