Бизнес-вумен из Екатеринбурга за штрафы и долги лишилась Гелендвагена
Жительница Екатеринбурга в одночасье лишилась дорогой иномарки. Судебные приставы Октябрьского районного отдела арестовали у женщины автомобиль Мерседес Бенц G500 за долги перед юрлицом и неоплаченные штрафы.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Женщина задолжала ООО сумму поставленного, но неоплаченного товара порядка миллиона рублей. Рассчитываться с долгами не торопилась, в связи с чем было обращено взыскание на ее имущество - немецкий внедорожник. Кроме того, у автолюбительницы имеются 42 неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму более 60 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Гелендваген эвакуировали на спецстоянку для дальнейшей оценки и реализации. Вырученные средства будут распределены между взыскателями.
ИСТОЧНИК KP.RU