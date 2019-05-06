2019-05-06T17:47:21+03:00
Звезды

От Достоевского до Макдонаха: в Екатеринбург с постановками едет мистический театр

Гастроли пройдут с 10 по 12 мая
Лев ИСТОМИН
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Классическая постановка "Идиота". Фото: предоставлено театром "У Моста"Классическая постановка "Идиота". Фото: предоставлено театром "У Моста"
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В Екатеринбурге с 10 по 12 мая пройдут гастроли уникального мистического театра «У Моста» из Перми. Труппа представит постановки Сергея Федотова «Идиот» по Федору Достоевскому и «Мастер и Маргарита» по Михаилу Булгакову, а также современную драматургию Мартина Макдонаха.

Постановка современного британского драматурга "Безрукий из Спокэна". Фото: предоставлено театром "У Моста"

Постановка современного британского драматурга "Безрукий из Спокэна". Фото: предоставлено театром "У Моста"

- Ставить классику классически – это авангард в современном театре. «У Моста» остается верен традициям русского психологического театра и не осовременивает классику, - рассказывают в театре.

Постановка "Мастер и Маргарита" в интерпретации пермского театра. Фото: предоставлено театром "У Моста"

Постановка "Мастер и Маргарита" в интерпретации пермского театра. Фото: предоставлено театром "У Моста"

Кстати, именно театр «У Моста» стал первым в мире, на сцене которого воплотили все восемь пьес современного европейского драматурга Мартина Макдонаха. Среди них – новая пьеса «Безрукий из Спокэна», эта постановка номинирована на театральную премию «Золотая Маска».

Сцена из "Мастера и Маргариты". Фото: предоставлено театром "У Моста"

Сцена из "Мастера и Маргариты". Фото: предоставлено театром "У Моста"

Гастроли пройдут на сцене Екатеринбургского театра кукол по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 143.

10 мая, 19 часов – «Идиот»

11 мая, 14 и 18 часов – «Мастер и Маргарита»

12 мая, 18 часов – «Безрукий из Спокэна»

Стоимость билетов: от 1500 рублей. Телефоны для справок: 350 30 05, 350 75 83.

Афиша гастролей в Екатеринбурге. Фото: предоставлено театром "У Моста"

Афиша гастролей в Екатеринбурге. Фото: предоставлено театром "У Моста"

ИСТОЧНИК KP.RU

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