2019-05-06T16:53:43+03:00
Общество

Администрация Екатеринбурга перенесла торги на возведение пристроя к переполненной школе в Краснолесье

Ранее на закупку поступали жалобы в УФАС
Маргарита МАХОНИНА
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На корпус собираются потратить 590,8 миллионов рублейНа корпус собираются потратить 590,8 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга перенесла сроки конкурса на строительство нового корпуса для школы №181 в Краснолесье. Напомним, это единственное учреждение в микрорайоне, в котором уже сейчас не хватает мест для детей.

На возведение здания планируют потратить 590,8 миллионов рублей. В первый раз аукцион объявили в марте 2019 года. Тогда на него заявился только один участник – компания из Екатеринбурга «СПЕЦЦЕМРЕМОНТ», и его заявку признали несоответствующей требованиям. Кроме того, на закупку поступили две жалобы от компаний «Райагропромстрой» и «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ». По данным портала госзакупок, обе посчитали необоснованными.

18 апреля на сайте разместили новый аукцион, заявки на который можно было подать до 7 мая. Уже 13 планировали провести торги. Однако сегодня для конкурса установили новые сроки: прием заявок продлили до 23 мая, сам аукцион пройдет 27 числа.

Отметим, что жалобы в УФАС от «Райагропромстрой» и «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» затормозили строительство еще ряда объектов: корпус для школы №167, пристрой к лицею №173, школа в квартале улиц Уральская-Советская-Блюхера-переулок Парковый, два детских сада общей вместимостью 550 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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