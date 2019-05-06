2019-05-06T16:43:27+03:00
Происшествия

В Реже задержали женщину, которая делала из прописанных ей лекарств наркотики на продажу

Ей грозит три года лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Ее поймали, когда она продала порцию "зелья" очередному клиенту.Ее поймали, когда она продала порцию "зелья" очередному клиенту.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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33-летней жительнице города Реж грозит до трех лет лишения свободы за наркоторговлю. По версии следствия, женщина имела право по специальному рецепту покупать лекарство. Но это лекарство она не принимала, а перерабатывала его в наркотик, чтобы продавать.

- Находясь у себя дома, она сбыла своему знакомому шприц с наркотическим веществом массой 1,32 грамма, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - В тот момент, когда мужчина выходил из квартиры, его задержали сотрудники правоохранительных органов. В жилище находился и супруг подозреваемой, который тоже употребляет наркотики. Все были доставлены в районную больницу для прохождения освидетельствования.

Полицейским женщина рассказала, что 1-2 раза в неделю готовит наркотики, чтобы продавать. Периодически и сама употребляет их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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