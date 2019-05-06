Проверка слуха: Екатеринбург ищет организаторов праздника в последние дни перед Днем Победы

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-06T16:04:58+03:00

В Центре культуры «Урал» не подтвердили, что поиск организаторов и поставщиков для праздника ведется в последние дни перед 9 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По появившейся информации, это пришлось делать из-за расторжения контракта с организацией, которая должна была заниматься подготовкой к торжеству

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В СМИ появилась информация о том, что мэрия Екатеринбурга перестала сотрудничать с компанией, которая должна была заниматься организацией празднования Дня Победы в столице Урала. Из-за этого, якобы, новых организаторов пришлось искать за несколько дней до самого торжества – информация о новых тендерах появилась на сайте Госзакупок.

– Изначально был общий тендер, который был отменен по соглашению сторон, – подтвердил Илья Марков, директор «Центра культуры «Урал». – Первый тендер проводила администрация города, потом было принято решение поручить все это дело нам.

Однако в Центре культуры «Урал» не подтвердили, что поиск организаторов и поставщиков для праздника ведется в последние дни перед 9 мая.

– Все договоренности с поставщиками уже достигнуты, – заверил Илья Марков. – То, что было размещено на сайте Госзакупок некорректно называть тендером. Это только публикация информации об уже произведенной закупке.

ИСТОЧНИК KP.RU