Проверка слуха: Екатеринбург ищет организаторов праздника в последние дни перед Днем Победы
В СМИ появилась информация о том, что мэрия Екатеринбурга перестала сотрудничать с компанией, которая должна была заниматься организацией празднования Дня Победы в столице Урала. Из-за этого, якобы, новых организаторов пришлось искать за несколько дней до самого торжества – информация о новых тендерах появилась на сайте Госзакупок.
– Изначально был общий тендер, который был отменен по соглашению сторон, – подтвердил Илья Марков, директор «Центра культуры «Урал». – Первый тендер проводила администрация города, потом было принято решение поручить все это дело нам.
Однако в Центре культуры «Урал» не подтвердили, что поиск организаторов и поставщиков для праздника ведется в последние дни перед 9 мая.
– Все договоренности с поставщиками уже достигнуты, – заверил Илья Марков. – То, что было размещено на сайте Госзакупок некорректно называть тендером. Это только публикация информации об уже произведенной закупке.
ИСТОЧНИК KP.RU