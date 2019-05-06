2019-05-06T15:35:03+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия потребительского кредитования, увеличив сумму кредита, предоставляемого без подтверждения дохода.

Теперь подавая заявку на кредит на сумму до 300 000 рублей включительно, клиенту достаточно представить паспорт РФ и любой второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и другие).

Ранее максимальная сумма кредита, при которой не требовалось подтверждение дохода, составляла 250 тысяч рублей.

Изменение распространяется на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений Банка, где представление указанных документов не требуется.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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