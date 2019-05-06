Не сошлись во взглядах на жизнь: в Красноуфимске бомж забил собутыльника подлокотником от дивана

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-06T14:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноуфимске будут судить бездомного 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве случайного знакомого.

По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к знакомому в квартиру по улице Интернационалистов. Вместе с хозяином и еще одним мужчиной бомж распивал спиртное. В ходе застолья между ним и вторым гостем произошел конфликт. На почве ссоры бездомный схватил деревянный подлокотник от дивана и несколько раз ударил им оппонента.

- После убийства обвиняемый принял меры к сокрытию следов преступления, а также тела потерпевшего - его он сбросил в расположенный вблизи дома канализационный колодец. Однако в дальнейшем о данном факте стало известно правоохранительным органам, и обвиняемый был изобличен в содеянном, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемый взят под стражу. В ближайшее время мужчина получит крышу над головой. Ему грозит от 6 до 15 лет заключения.

- Задержанный ранее уже был неоднократно судим. По предварительным данным, причиной криминальной разборки с летальным исходом стало категорическое несовпадение взглядов на жизнь. Богатый тюремный опыт не позволил задержанному согласиться с точкой зрения оппонента по одному из вопросов, поднятых в ходе пьяной дискуссии, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU