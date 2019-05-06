«Тупость или провокация»: феминистки Нижнего Тагила открестились от шествия в День Победы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-06T14:58:18+03:00

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В начале очередной праздничной недели по Интернету разлетелась информация о шествии феминисток, которое намечено на 9 мая на набережной Городского пруда в Нижнем Тагиле.

Новость вызвала бурный ажиотаж среди пользователей социальных сетей в уральском городе. Тем временем представители феминистического движения в Свердловской области считают, что эта информация является ничем иным, как провокацией. А в мэрии Нижнего Тагила говорят, что не получали заявок о проведении подобного мероприятия.

- Объявились какие-то провокаторы. Обещают 9 мая выйти на шествие с радужным флагом «в защиту женщин от насилия», бесплатно раздавать там мои книги «Настоящая девчонка», призывают прийти на парад 9 мая и познакомиться с ними, - пишет автор проекта «Дети 404» в поддержку несовершеннолетних представителей ЛГБТ-сообщества Елена Климова.

Группа «Феминистки Тагила», через которую была распространена информация, была создана в конце апреля, в ней состоит 10 человек. Группу называют фейковой.

- Почти все фото с чужих фем-акций. Из тех, что названы своими, на одной написан лозунг «Пожамкай мне сиськи, они нАрм КЕК», очень феминистический лозунг, верно? Вывод: либо чья-то тупость, либо троллинг и провокация, - резюмирует Елена Климова.

ИСТОЧНИК KP.RU