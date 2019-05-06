В Белоярском водитель «десятки» врезался в дерево и сбежал, бросив своего раненого пассажира

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-06T14:17:24+03:00

Вдобавок ко всему у мужчины не оказалось прав

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В Белоярским полицейские несколько часов разыскивали водителя, устроившего ДТП и сбежавшего с места происшествия. Авария произошла напротив дома № 22 по улице Мира, когда вазовская «десятка» вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Водитель серьезных травм не получил и убежал. Его даже не остановило то, что на заднем сидении находился пассажир, который получил травму головы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Опросив очевидцев, удалось вычислить собственника машины. Связавшись с владелицей по телефону, инспекторы выяснили, что в момент ДТП за рулем находился ее сожитель, причем сама женщина также присутствовала в автомобиле в качестве пассажира. Уже позже и водителя, и женщину-пассажира опознали свидетели происшествия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - 44-летний водитель пояснил, что сбежал, испугавшись ответственности.

В отношении мужчины составлены административные материалы за оставление места ДТП и управление машиной, не имея на это права. Срок действия водительского удостоверения истек.

В 2011 и 2013 годах водитель-беглец уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU