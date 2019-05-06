2019-05-06T14:22:01+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга в Родительский день пустит дополнительные автобусы к городским кладбищам

Также глава поручил службам благоустройства оперативно навести порядок на погостах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Александр Высокинский поручил проконтролировать состояние въездов, выездов, тротуаров на кладбищах и их прибранность в целомАлександр Высокинский поручил проконтролировать состояние въездов, выездов, тротуаров на кладбищах и их прибранность в целомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На девятый день после Пасхи, 7 мая, православные христиане отмечают Радоницу - особое поминовение усопших. В этот день принято посещать могилы умерших родственников. Чтобы горожане смогли без задержек и давки добраться до кладбищ, мэрия пустит автобусы по дополнительным маршрутам.

- № 59 «УЗТМ - Кладбище «Окружное» по улицам: Машиностроителей - проспект Космонавтов - Кольцевая автодорога - автодорога на Окружное кладбище. Интервал движения 18 - 27 минут.

- № 80 «Южная - Нижнеисетское кладбище» по улицам: Юлиуса Фучика - 8 Марта - Академика Шварца - Белинского - Щербакова - Пархоменко. Интервал движения 13 - 19 минут.

- № 63 «ТРЦ «МЕГА» - Лесное» по улицам: Московский тракт - Светлореченская - Суходольская - Евгения Савкова - ЕКАТ - автодорога на кладбище «Лесное» - ЕКАТ - Лучистая - ЕКАТ - Евгения Савкова - Суходольская - Светлореченская - Московский тракт. Интервал движения 12 - 15 минут.

- Александр Высокинский поручил проконтролировать состояние въездов, выездов, тротуаров на кладбищах и их прибранность в целом, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Тротуары, урны, контейнерные площадки и туалеты - все 27 екатеринбургских кладбищ приведены в порядок после зимнего сезона. По традиции все желающие получат необходимый инвентарь и мешки для мусора. Также руководитель города поручил оперативно навести порядок на данных площадках после Радоницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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