2019-05-06T14:22:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге грузовик сбил пару пенсионеров

Пострадавший пожилой мужчина еще до приезда скорой и полиции сам бросился наказывать водителя
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге на Уралмаше водитель грузовика сбил двух пожилых пешеходов. Инцидент произошел, когда 63-летняя женщина и 82-летний мужчина переходили дорогу на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и 40 лет Октября. Водитель в это время поворачивал налево, но по непонятной причине не пропустил людей.

- Оба пешехода получили травмы. Однако мужчина от госпитализации отказался, а женщину доставили в 23-ю больницу, - сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП с пострадавшей женщиной на Уралмаше.Инцидент произошел 6 мая. Видео: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

После удара пенсионерка даже не смогла подняться и ждала скорую, сидя на дороге. Мужчина же тем временем бросился наказывать водителя и несколько раз ударил его своей тросточкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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