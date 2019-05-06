В Екатеринбурге грузовик сбил пару пенсионеров
В Екатеринбурге на Уралмаше водитель грузовика сбил двух пожилых пешеходов. Инцидент произошел, когда 63-летняя женщина и 82-летний мужчина переходили дорогу на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и 40 лет Октября. Водитель в это время поворачивал налево, но по непонятной причине не пропустил людей.
- Оба пешехода получили травмы. Однако мужчина от госпитализации отказался, а женщину доставили в 23-ю больницу, - сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
ДТП с пострадавшей женщиной на Уралмаше.Инцидент произошел 6 мая. Видео: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"
После удара пенсионерка даже не смогла подняться и ждала скорую, сидя на дороге. Мужчина же тем временем бросился наказывать водителя и несколько раз ударил его своей тросточкой.
ИСТОЧНИК KP.RU