Полевской, Бисерть и Верхотурье удостоились федеральных грантов на 179 миллионов рублей
Три муниципалитета Среднего Урала - Полевской, Бисерть и Верхотурье - получат колоссальную финансовую поддержку от государства. Муниципалитеты вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов составит 179 миллионов рублей.
В Верхотурье на субсидии реконструируют центральную площадь, в Полевском - аллею Уральских Мастеров, а в Бисерти - городской сквер в районе леспромхоза.
- Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится среди населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек. При рассмотрении заявок члены жюри учитывают экономический и социальный эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него жителей, а также востребованность проекта с точки зрения развития территории и сохранения ее исторического и культурного наследия, - отметили в Департаменте информполитики региона.
В прошлом году среди уральских территорий в число победителей конкурса вошла Верхняя Тура с проектом благоустройства набережной городского пруда. В качестве дополнительной поддержки муниципалитет получил 30 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU