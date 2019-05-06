2019-05-06T14:24:28+03:00
Экономика

Полевской, Бисерть и Верхотурье удостоились федеральных грантов на 179 миллионов рублей

Муниципалитеты выиграли конкурс лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
При рассмотрении заявок члены жюри учитывали экономический и социальный эффект от реализации проектаПри рассмотрении заявок члены жюри учитывали экономический и социальный эффект от реализации проектаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Три муниципалитета Среднего Урала - Полевской, Бисерть и Верхотурье - получат колоссальную финансовую поддержку от государства. Муниципалитеты вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов составит 179 миллионов рублей.

В Верхотурье на субсидии реконструируют центральную площадь, в Полевском - аллею Уральских Мастеров, а в Бисерти - городской сквер в районе леспромхоза.

- Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится среди населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек. При рассмотрении заявок члены жюри учитывают экономический и социальный эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него жителей, а также востребованность проекта с точки зрения развития территории и сохранения ее исторического и культурного наследия, - отметили в Департаменте информполитики региона.

В прошлом году среди уральских территорий в число победителей конкурса вошла Верхняя Тура с проектом благоустройства набережной городского пруда. В качестве дополнительной поддержки муниципалитет получил 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка слуха: Екатеринбург ищет организаторов праздника в последние дни перед Днем Победы
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
На Урале опека помогла воссоединиться вышедшей из колонии мигрантке и ее отданной в детдом дочери
Не сошлись во взглядах на жизнь: в Красноуфимске бомж забил собутыльника подлокотником от дивана
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
«Тупость или провокация»: феминистки Нижнего Тагила открестились от шествия в День Победы
К ученикам школы на Эльмаше на урок вдруг прилетел павлин
В Белоярском водитель «десятки» врезался в дерево и сбежал, бросив своего раненого пассажира
Мэрия Екатеринбурга в Родительский день пустит дополнительные автобусы к городским кладбищам
В Екатеринбурге грузовик сбил пару пенсионеров
Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными пирожными
Депутат Госдумы, стрелявший в жилом квартале, попросил не собирать митинги в свою поддержку
За пять выходных на Среднем Урале поймали 288 пьяных водителей
Сотня стелл, амфитеатры и wi-fi: в Екатеринбурге отремонтируют сквер на площади Обороны
Tele2 предлагает провести ночь в музее по другим правилам
На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков
В Шарташском лесопарке откроют охоту на мотоциклистов-вандалов