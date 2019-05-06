За пять выходных на Среднем Урале поймали 288 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-06T14:31:21+03:00

Из них 38 сели нетрезвыми за руль повторно и понесут теперь уголовную ответственность

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За пять майских выходных дней свердловские гаишники поймали 248 водителей без прав и 288 автомобилистов подшофе.

Еще 63 рулевых отказались от медосвидетельствования, за что им теперь светят крупные штрафы, лишение прав и арест до 15 суток. Уголовная ответственность за нетрезвое вождение грозит 38 водителям, которые были задержаны за пьяную езду повторно.

- Также сотрудники ГИБДД проводили рейды по пресечению нарушений таких, как нечитаемые номера, тонировка, непредоставление преимущества пешеходам. Мероприятия по выявлению нарушений ПДД проводились в том числе и в отдаленных территориях. На федеральных и региональных трассах было выставлено максимально возможное количество нарядов ДПС, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Что касается аварий, то за праздники на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмы получили 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU