2019-05-06T14:31:21+03:00
Общество

За пять выходных на Среднем Урале поймали 288 пьяных водителей

Из них 38 сели нетрезвыми за руль повторно и понесут теперь уголовную ответственность
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

За пять майских выходных дней свердловские гаишники поймали 248 водителей без прав и 288 автомобилистов подшофе.

Еще 63 рулевых отказались от медосвидетельствования, за что им теперь светят крупные штрафы, лишение прав и арест до 15 суток. Уголовная ответственность за нетрезвое вождение грозит 38 водителям, которые были задержаны за пьяную езду повторно.

- Также сотрудники ГИБДД проводили рейды по пресечению нарушений таких, как нечитаемые номера, тонировка, непредоставление преимущества пешеходам. Мероприятия по выявлению нарушений ПДД проводились в том числе и в отдаленных территориях. На федеральных и региональных трассах было выставлено максимально возможное количество нарядов ДПС, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Что касается аварий, то за праздники на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмы получили 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка слуха: Екатеринбург ищет организаторов праздника в последние дни перед Днем Победы
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
На Урале опека помогла воссоединиться вышедшей из колонии мигрантке и ее отданной в детдом дочери
Не сошлись во взглядах на жизнь: в Красноуфимске бомж забил собутыльника подлокотником от дивана
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
«Тупость или провокация»: феминистки Нижнего Тагила открестились от шествия в День Победы
К ученикам школы на Эльмаше на урок вдруг прилетел павлин
В Белоярском водитель «десятки» врезался в дерево и сбежал, бросив своего раненого пассажира
Мэрия Екатеринбурга в Родительский день пустит дополнительные автобусы к городским кладбищам
В Екатеринбурге грузовик сбил пару пенсионеров
Полевской, Бисерть и Верхотурье удостоились федеральных грантов на 179 миллионов рублей
Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными пирожными
Депутат Госдумы, стрелявший в жилом квартале, попросил не собирать митинги в свою поддержку
Сотня стелл, амфитеатры и wi-fi: в Екатеринбурге отремонтируют сквер на площади Обороны
Tele2 предлагает провести ночь в музее по другим правилам
На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков
В Шарташском лесопарке откроют охоту на мотоциклистов-вандалов