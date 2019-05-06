Tele2 предлагает провести «Ночь в музее по другим правилам»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-06T09:54:01+03:00

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Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Екатеринбурга провести ночь в музее по другим правилам. Посетители Музея изобразительных искусств смогут стать частью экспозиции «Инстамузея», совершить виртуальные экскурсии в популярные московские музеи и Эрмитаж.

18 и 19 мая в Музее изобразительных искусств (Плотинка, ул. Воеводина, 5) будет работать интерактивный «Музей Tele2 по другим правилам» (6+). Все желающие почувствуют связь с другими музеями благодаря онлайн-экскурсиям по лучшим выставкам Москвы, посетят выставочное пространство Эрмитажа вместе с Константином Хабенским на виртуальной экскурсии 360°, а также станут частью уникальной экспозиции в «Инстамузее».

В музее можно будет отдохнуть в комфортных зонах отдыха, подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Фото: пресс-служба Tele2

Особые привилегии ждут абонентов Tele2 – бесплатный вход в Музей изобразительных искусств 18 мая с 11.00 до 01.00 и 19 мая с 11.00 до 19.00. Кроме того, абоненты оператора смогут побывать на одной из бесплатных экскурсий по музейным экспозициям с гидом. Уточнить программу, а также зарегистрироваться на бесплатное посещение музея и экскурсии абоненты Tele2 могут на специальном сайте museumnight.tele2.ru.

Отметим, что партнерство между Музеем ИЗО и Tele2 стартовало в октябре 2018 года в рамках проекта «На связи с искусством». Tele2 и Музей предложили екатеринбуржцам оценить новый современный формат посещения музея: в музее появились лаунж-зоны оснащенные Wi-Fi и зардяками для гаджетов, а также библиотека с книжными изданиями из архивов Эрмитажа и Третьяковской галереи. Также с помощью мобильного интернета и 4G-смартфона от Tele2 гости получили онлайн-доступ к аудиогиду с экскурсией по музею.

ИСТОЧНИК KP.RU