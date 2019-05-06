В Шарташском лесопарке откроют «охоту» на мотоциклистов-вандалов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-06T09:38:55+03:00

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В Шарташском лесопарке Екатеринбурга устроят «слежку» за отдыхающими. По словам директора Артура Зиганшина, с недавних пор территорию облюбовали экстремалы, наносящие при этом колоссальный урон. Помимо того, что гонщики нарушают запрет на въезд любого механизированного транспорта, так еще в качестве трассы используют Шарташские мегалиты.

Фото: Facebook Артура Зиганшина

- Это место в числе других объектов на особо охраняемой территории Свердловской области является уникальным по красоте и исторической ценности. Есть ряд исследователей, которые утверждают, что возраст данных сооружений, по самым скромным оценкам, определяется как 2700-3500 лет до нашей эры, то есть соразмерен с возрастом Аркаима в «Стране городов» и египетских пирамид, - говорит Артур Зиганшин.

Фото: Facebook Артура Зиганшина

В течение всего летнего сезона инспекторы в парке будут проводить совместные рейды с ГИБДД и волонтерами из УрФУ. Пойманных нарушителей ждет штраф от 3000 до 5000 рублей.

- Хочу в очередной раз обратиться к мотоциклистам с призывом - Шарташский лесной парк - это не просто лесной массив или специально подготовленная трасса для эндуро, это уникальный природный и историко-культурный комплекс, - резюмировал директор парка. - Давайте сбережем наш парк для себя, для наших детей и для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU