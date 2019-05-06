2019-05-06T14:49:08+03:00
Общество

Уральские феминистки покажут себя 9 мая в Нижнем Тагиле

Здесь активисты займут набережную Городского пруда
Лев ИСТОМИН
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Фото: группа в ВКонтакте "Феминистки Тагила"Фото: группа в ВКонтакте "Феминистки Тагила"
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Уральские феминистки намерены провести 9 мая на набережной Городского пруда в Нижнем Тагиле акцию в поддержку геев и лесбиянок. Шествие активистки озаглавят лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм».

- Присоединяйтесь к нам! 9 мая мы пройдем по набережной с флагами свободных людей! К нам приедут сестры из многих городов России! - сообщают организаторы в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

Однако в мэрии Нижнего Тагила уверяют, что их никто не уведомлял о проведении массового мероприятия, а срок подачи заявок на ближайшие праздники уже истек. Феминистки, в свою очередь, говорят, что им уже удавалось гулять по уральскому городу под радужным флагом ЛГБТ-сообщества.

Более того Нижнему Тагилу два года назад уже грозили проведением масштабного гей-парада. Но тогда мэрия города отказала активистам из-за возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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