2019-05-06T14:49:59+03:00
Происшествия

В Верхотурье детский сад заплатит 50 тысяч за то, что воспитательница ошпарила ребенка чаем

5-летняя девочка получила ожог второй степени
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура через суд добилась компенсации морального вредаПрокуратура через суд добилась компенсации морального вредаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхотурье прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребенка, травмированного в детском саду № 19.

В то утро мама, как обычно, привела 5-летнюю дочку в группу, однако уже через пару часов ей позвонили и сообщили, что девочке срочно нужна медпомощь. Как выяснилось, младший воспитатель случайно выплеснула на плечо ребенка из кружки горячий чай. В результате малышка получила ожог второй степени.

- Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, в случае причинения морального вреда, физических или нравственных страданий, неправомерными действиями он подлежит взысканию с лица, его причинившего, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В целях защиты интересов несовершеннолетней прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации.

Суд требования удовлетворил, обязав детский сад выплатить ребенку 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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