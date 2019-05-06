2019-05-06T08:06:11+03:00
Общество

В Свердловской области на этой неделе пройдут первые грозы

Параллельно синоптики обещают аномальную для этого времени жару
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Отказываться от зонтов уральцам пока не стоитОтказываться от зонтов уральцам пока не стоитФото: Алексей БУЛАТОВ
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В середине недели на Среднем Урале пройдут первые весенние грозы. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, для этого времени будет аномально жарко.

В понедельник, 6 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +20, +25 градусов, ночью +7, +12. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 7 мая, будет пасмурно с прояснениями, но уже без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов, ночью до +8, +13. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В среду, 8 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди, а в отдельных районах грозы. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов, ночью будет +7, +12. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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